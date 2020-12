Izposoja koles se je med v Konjičani dobro prijela

Slovenske Konjice, 8. decembra - Občani in obiskovalci Slovenskih Konjic kljub epidemiji zaupajo sistemu javne izposoje koles KolesCE. Rezultati namreč kažejo strmo rast števila najemov maja, govorijo o rekordnih številkah julija in še vedno zelo visoki uporabi septembra. Oktobra so občani kolesa najemali nekoliko manj, predvsem zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije.