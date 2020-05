V Celju predali v uporabo pet novih postaj za izposojo koles

Celje, 20. maja - Celjska občina je danes predala v uporabo pet novih postaj za izposojo koles v okviru sistema Kolesce. Štiri so postavili na območju parkirišč Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Naložba za štiri postaje je ocenjena na 228.029 evrov, 81.680 evrov je sofinanciranja iz Kohezijskega sklada. Peta postaja je na vozlišču Park and Ride.