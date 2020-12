Logar po pogovorih s Pompeom poudaril pomen strateškega dialoga med državama

Washington, 7. decembra - Zunanja ministra Slovenije in ZDA Anže Logar in Mike Pompeo sta danes v Washingtonu zagnala novo, nadgrajeno obliko strukturiranega dvostranskega dialoga med državama, t. i. strateški dialog. Logar je poudaril pomen strateškega dialoga in izrazil zadovoljstvo z aktualnim stanjem v odnosih med državama.