Minister Logar v ponedeljek na obisku pri Pompeu

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 5. decembra - Zunanji minister Anže Logar bo v ponedeljek prvič, od kar je na položaju, obiskal državnega sekretarja ZDA Mika Pompea v State Departmentu. Kot so sporočili z MZZ, je obisk namenjen poglabljanju odnosov med Slovenijo in ZDA, zgodovinskima prijateljicama, strateškima partnericama in zaveznicama v Natu.