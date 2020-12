Požari v Avstraliji prizadeli več deset tisoč koal

Sydney, 7. decembra - Uničujoči požari v Avstraliji so v poletni sezoni med letoma 2019 in 2020 prizadeli več kot 60.000 koal, bodisi so poginile, bile poškodovane, pregnane iz svojega bivalnega okolja ali travmatizirane, kaže danes objavljeno poročilo Svetovnega sklada za naravo (WWF).