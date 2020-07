Gozdni požari v Avstraliji prizadeli skoraj tri milijarde živali

Sydney, 28. julija - V obsežnih gozdnih požarih v Avstraliji, ki so divjali konec lanskega in v začetku letošnjega leta, je poginilo ali ostalo brez svojega življenjskega prostora skoraj tri milijarde živali. Požari, ki so prizadeli deželo tam spodaj, veljajo za ene najhujših v sodobni avstralski zgodovini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.