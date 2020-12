Začenja se praznična akcija Naprej v preteklost

Ljubljana, 7. decembra - V Skupnosti muzejev Slovenije so v sodelovanju s Službo za premično dediščino in muzeje v prednovoletnem času drugič pripravili vseslovenski projekt Naprej v preteklost. Od danes do nedelje se pod skupno platformo in podnaslovom Praznični muzej tako muzeji kot galerije in druge ustanove po Sloveniji predstavljajo z raznimi programi in dejavnostmi.