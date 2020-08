Začenja se teden akcije muzejev Naprej v preteklost

Ljubljana, 17. avgusta - Številni slovenski muzeji in galerije ta teden v sklopu vseslovenske akcije Naprej v preteklost, ki poteka pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije, prirejajo dogodke znotraj svojih prostorov in na spletu. Državni muzeji pa so svoje moči združili še pri skupni panojski razstavi, ki je od danes na ogled na na Muzejski ploščadi Metelkova.