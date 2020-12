Večer o Erjavčevih kartah po vrnitvi v politično življenje (7. 12.)

Maribor, 6. decembra - Matija Stepišnik v komentarju Vrnitev Karla Gotovega piše o možnih izidih vrnitve Karla Erjavca v politično življenje in na vrh stranke DeSUS. Pred izvolitvijo se je z izjavo predstavil kot Janšev antipod, a še ni jasno, ali to pomeni izstop DeSUS iz koalicije. O tem ne more odločati sam. Ljudi, s katerimi se ne razume, ima Erjavec na obeh straneh.