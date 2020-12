Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. in 6. 12.)

Ljubljana, 6. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o skupno 5380 novih primerov potrjenih okužb z novim koronavirusom in 91 smrtih covidnih bolnikov v petek in soboto. Srbska tiskovna agencija in hrvaška Hina sta pisali tudi o dogajanju v zvezi s financiranjem Slovenske tiskovne agencije in o smrti slovenskega glasbenika Tadeja Hrušovarja.