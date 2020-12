Narasli vodotoki ponekod poplavljajo

Ljubljana, 6. decembra - Močne padavine, ki so zajele predvsem zahodno polovico države, že ves dan povzročajo težave. Iz več občin poročajo o naraslih vodotokih in poplavah. Največ težav so čez dan imeli na Obali, Gorenjskem in Notranjskem. Na območju Ilirske Bistrice je narasli potok odnesel del ceste in prekinil dostop do ene hiše. Vodotoki bodo še naraščali.