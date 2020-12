Prehranski varuh prijavil nedovoljena ravnanja na področju govejega in prašičjega mesa

Ljubljana, 4. decembra - Na področju govejega in prašičjega mesa so razmerja med odkupnimi in maloprodajnimi cenami porušena. Prihaja do nedovoljenih ravnanj, s čimer je ogrožen obstoj dobaviteljev osnovnih surovin, je ugotovil varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič. Zato je ta ravnanja prijavil Agenciji RS za varstvo konkurence.