KGZS opozarja na katastrofalne razmere na kmetijskih trgih

Ljubljana, 2. decembra - Razmere na kmetijskih trgih se slabšajo iz tedna v teden, najslabše pa so trenutno za govedorejce in prašičerejce, je na današnji spletni novinarski konferenci opozoril predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Od države in živilske industrije zahtevajo takojšnje konkretne ukrepe, vse deležnike pa pozivajo k dialogu.