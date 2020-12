OZS: Vladni ukrepi uničujejo gospodarstvo

Ljubljana, 4. decembra - V OZS so razočarani, ker vlada ni prisluhnila argumentom delodajalskih organizacij in gospodarskega ministrstva ter odprla dejavnosti. "Obstoječi ukrepi ne delujejo v smeri zmanjšanja števila okužb, zaprtje dobršnega dela gospodarstva pa še dodatno spodbuja delo na črno ter vodi v odpuščanja in zapiranje podjetij," so navedli.