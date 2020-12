Podpredsednika NSi Vida Čadonič Špelič in Janez Cigler Kralj

Ljubljana, 3. decembra - Po kongresu NSi je stranka danes dobila še funkcionarje za preostale vodstvene položaje. Predsednica sveta NSi je postala Magdalena Šverc, za namestnika so imenovali Mateja Hrasta. Podpredsednika NSi sta postala Vida Čadonič Špelič in Janez Cigler Kralj, so sporočili iz stranke.