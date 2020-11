Pred Toninom na čelu NSi Bajuk in Novakova

Ljubljana, 26. novembra - Pred Matejem Toninom, ki so mu delegati zaupali vnovičen mandat na čelu NSi, sta stranko od njene ustanovitve avgusta 2000 doslej vodila dva predsednika. Prvih osem let je bil to Andrej Bajuk, nato pa deset let Ljudmila Novak. Tonin je konec januarja 2018 vodenje stranke sprva prevzel začasno, kongres pa ga je nato prvič izvolil aprila 2018.