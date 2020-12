Večer o prodajanju gasilskih koledarjev (4. 12.)

Maribor, 3. decembra - Elizabeta Planinšič v komentarju Na pomoč piše o tradicionalnem prodajanju gasilskih koledarjev in zbiranju prispevkov. Opozori, da so zaradi epidemije koronavirusa odpadli tudi drugi dogodki, na katerih gasilci zbirajo sredstva. Nekatera društva so se znašla tako, da prosijo za nakazilo, druga upajo na donacije.