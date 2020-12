Demokracija o privilegijih progresivnih (3. 12.)

Ljubljana, 3. decembra - Jože Biščak v komentarju Obglaviti Ladona piše o prvorazrednosti progresivnih, ki jo branijo kot stoglavi zmaj Ladon zlata jabolka. Po mnenju avtorja gre za "nekaj", za kar progresivni menijo, da jim pripada večno in samo po sebi, da lahko ukradejo in si potem lastijo, ker drug drugega trepljajo po ramenih in so oni tako rekli.