Iz osebnega prevzema od ponedeljka izvzet alkohol

Ljubljana, 3. decembra - V okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je vlada danes podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Pri tem je določila, da so iz osebnega prevzema blaga in hrane na prevzemnih mestih izvzeti alkohol in alkoholne pijače.