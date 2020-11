S ponedeljkom znova zaprta večina trgovin, izjem malo

Ljubljana, 12. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim se v ponedeljek zapirajo vse nenujne trgovine, razen redkih izjem. Med njimi so živilske trgovine, pa tudi nekatere druge, ki so po oceni vlade nujne za zagotavljanje osnovnih potreb ter varnosti in zdravja.