V predsedniški palači bodo obeležili 30. obletnico podpisa sporazuma strank o skupnem nastopu na plebiscitu

Ljubljana, 4. decembra - V nedeljo bo minilo 30 let od podpisa sporazuma političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo. Obletnico bodo danes obeležili v predsedniški palači, slavnostna govorca pa bosta predsednik republike Borut Pahor in pobudnica sporazuma Spomenka Hribar.