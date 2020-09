Ljubljana, 28. septembra - Mineva 30 let od razglasitve treh ustavnih amandmajev, s katerimi je skupščina RS razveljavila številne zvezne predpise in naredila nov korak na poti k samostojnosti. V predsedniški palači pripravljajo slovesnost, na kateri bosta govornika predsednik tedanjega družbenopolitičnega zbora skupščine RS Ludvik Toplak in predsednik republike Borut Pahor.