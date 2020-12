Slovenska industrija pijač zaradi epidemije še drugič letos beleži izpad

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 4. decembra - Slovenska pijačarska podjetja se letos zaradi pandemije covida-19 podobno kot sorodna industrija na svetovni ravni sooča s pomembnim padcem prodaje, kar še posebej velja v gostinskem in turističnem sektorju. Zaradi že drugega zaprtja gostinskih in hotelskih obratov nekaj več prodajo trgovcem, a to po njihovem ne more nadomestiti vsega izpada.