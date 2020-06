Slovenski vinarji v času epidemije ostali brez pomembnega dela prihodkov

pišejo Gregor Mlakar in dopisniki

Vipava/Ormož/Koper/Metlika, 19. junija - Največje slovenske vinarje je epidemija in s tem razglasitev izrednih razmer sredi marca ujela nepripravljene in jih s tem prizadela v času, ko so bili že v polnih pripravah na novo letino. Kot poudarjajo, so morali zato večino zastavljenih aktivnosti takoj postaviti v drugi plan, zdaj pa pričakujejo primerne ukrepe in pomoč države.