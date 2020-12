Velika Prešernova nagrajenca - utemeljitvi

Ljubljana, 3. decembra - Prešernovi nagradi za življenjsko delo v letu 2021 prejmeta pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič. Lainšček zato, ker s svojimi literarnimi dosežki in s svojo visoko umetniško vrednostjo že skoraj 40 let pomembno bogati zakladnico slovenske kulture, Mušič pa kot izjemen risar in samosvoj arhitekturni potohodec ter humanist.