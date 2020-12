Velika Prešernova nagrajenca sta pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič

Ljubljana, 3. decembra - Z ministrstva za kulturo so na današnjo obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna sporočili, da Prešernovi nagradi v letu 2021 prejmeta pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič, razglasili so tudi šesterico nagrajencev Prešernovega sklada. Nagrade bodo tradicionalno podelili na predvečer kulturnega praznika, 7. februarja.