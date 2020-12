V zahodnem delu države več težav v prometu zaradi sneženja

Ljubljana, 2. decembra - Prvo sneženje v prihajajoči zimi povzroča težave na slovenskih cestah, zato odgovorni pozivajo ljudi, da se ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno potrebno, in še takrat samo z ustrezno zimsko opremo. Razmere so zahtevne predvsem v zahodnem delu Slovenije, medtem ko je v nižje ležečih predelih vzhodnega dela države doslej zapadlo manj snega.