Darsova zimska služba na delu že od zgodnjega jutra

Ljubljana, 2. decembra - Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, tako da je že zjutraj začelo snežiti na območju Primorske in Notranjske, kjer se s snegom na primorski avtocesti že aktivno spopadajo tudi Darsove plužne enote. Kot je za STA povedala vodja tehnične službe Jana Vrhovnik, so s preventivnimi ukrepi začeli že ponoči, zjutraj pa tudi s plugi in posipalci.