Epidemija zarezala v pivovarsko panogo

Žalec, 5. decembra - Epidemija novega koronavirusa je globoko zarezala v pivovarsko panogo. Številni pivovarski dogodki so bili namreč odpovedani, sektor dobave hrane oz. pijače v gostinski branži pa je ponovno zaprt, je za STA povedal direktor podjetja Hmezad Exim Mihael Vitko. Do konca oktobra so hmeljarji certificirali 2700 ton letošnjega hmelja.