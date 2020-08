Letošnja letina hmelja ena boljših v zadnjih 10 letih

Žalec, 25. avgusta - Kljub poletnim neurjem bo letošnja letina hmelja ena boljših v zadnjih letih po količini in še posebej po kakovosti in vsebnosti alfa kislin. Po ocenah bodo letos pridelali okoli 2500 do 2600 ton hmelja, potem ko so ga lani 2572 ton, je za STA danes povedala svetovalka za hmeljarstvo iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje Irena Friškovec.