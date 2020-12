Zaključen čezmejni projekt In cultura veritas

Šmarje pri Jelšah, 5. decembra - Po 28 mesecih se je uspešno zaključil čezmejni projekt In cultura veritas, v katerem je sodelovala tudi Razvoja agencija Sotla. Kot je za STA povedala vodja projekta Anita Čebular, so sredstva razporedili v številne projekte, ki so pripeljali do nove čezmejne turistične destinacije, ki je zagrebško županijo povezala z Obsoteljem in Kozjanskim.