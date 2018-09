Razvojna agencija Sotla v projektu In cultura veritas

Šmarje pri Jelšah, 1. septembra - Razvojna agencija Sotla bo v naslednjih 29 mesecih kot partner sooblikovala vzpostavitev nove turistične destinacije In cultura veritas, ki bo s pomočjo vinskih cest predstavljala kulturno dediščino Slovenije in Hrvaške. Skupna vrednost projekta znaša milijon evrov, partnerji v projektu pa so pridobili 850.000 evrov evropskih sredstev.