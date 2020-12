Mirovni inštitut: Vlada z onemogočanjem STA dela proti demokraciji

Ljubljana, 1. decembra - Na Mirovnem inštitutu so v zapisu na Facebooku opozorili, da vlada z "onemogočanjem Slovenske tiskovne agencije dela proti demokraciji, proti obveščenosti in varnosti prebivalstva". STA deluje profesionalno, poroča o vseh pomembnih dogodkih v državi, mnoge informacije in dogodki pa po mnenju inštituta sploh ne bi prispeli v javnost brez agencije.