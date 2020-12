Nove težave z okužbami v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec

Lenart, 1. decembra - Potem ko so se zdravstvene razmere v Socialno-varstvenem zavodu Hrastovec prejšnji teden le začele umirjati in niso zaznali novih okužb, se je ta kljub spoštovanju vseh priporočil pojavila v njihovi dislocirani bivalni enoti Rožengrunt v občini Sveta Ana. Po pozitivnem testu ene od zaposlenih so vse stanovalce preselili v sivo cono na sedež zavoda.