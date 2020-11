V športno dvorano v Voličini preselili 53 stanovalcev zavoda Hrastovec

Lenart, 5. novembra - Iz Socialno varstvenega zavoda Hrastovec so v sredo popoldne preselili 53 zdravih stanovalcev v športno dvorano v Voličini. Za ta ukrep so se odločili zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom v zavodu. Po današnjih rezultatih testiranj je tam okuženih skupno 43 stanovalcev in 26 delavcev.