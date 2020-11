V ptujskem domu starejših se razmere nekoliko umirjajo

Ptuj, 30. novembra - V ptujskem domu upokojencev se naraščanje števila okužb v enotah Ptuj in Muretinci vendarle nekoliko umirja. Potem ko so imeli še v petek 137 okuženih, se je njihovo število do danes znižalo na 108, pri čemer se je osem oskrbovancev danes vrnilo v sobe, manj je tudi hospitaliziranih. Konec tedna je sicer pri njih umrlo pet oskrbovancev z okužbo.