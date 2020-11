V ptujskem domu upokojencev za zdaj brez širjenja okužbe v enoti Muretinci

Ptuj, 10. novembra - V nobeni od petih enot Doma upokojencev Ptuj se okužba z novim koronavirusom med stanovalci in zaposlenimi trenutno ne širi. To po besedah direktorice Jožice Šemnički velja tudi za enoto v Muretincih, kjer so ta teden zaznali prve tri okužene stanovalce. Potem ko so v ponedeljek testirali vse, med njimi doslej ni bilo novih okuženih.