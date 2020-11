Na dobrodelni petek dm zbral več kot 19.000 evrov za družine v stiski

Ljubljana, 30. novembra - V drogerijah dm so t. i. črni petek preimenovali v dobrodelni petek in ga obeležili z zbiranjem sredstev. Namesto popustov so pet odstotkov dnevnega prometa namenili dobrodelnosti. Končni znesek v vrednosti 19.627 evrov bodo donirali Radiu 1, s katerim v okviru projekta 28 ur dobrodelnosti letos znova pomagajo socialno ogroženim družinam.