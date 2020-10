Dobrodelna organizacija Anina zvezdica prejela donacijo plenic in otroških oblačil

Ljubljana, 10. oktobra - Septembra je v prodajalnah dm po vsej Sloveniji v sodelovanju z blagovno znamko Pampers ponovno potekal dobrodelni projekt, v sklopu katerega so dobrodelni organizaciji Anina zvezdica podarili dobrih 50.000 plenic in več kot 1700 kosov otroških oblačil, so sporočili iz podjetja dm drogerie markt.