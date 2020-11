Teš v petek z rekordno dnevno proizvodnjo električne energije

Šoštanj, 29. novembra - Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je v petek proizvedla 19.100.404 kilovatnih ur električne energije, kar je njena največja dnevna proizvodnja doslej. Rekordno dnevno proizvodnjo električne energije so dosegli z blokoma pet in šest ter plinskima enotama, so sporočili iz Teša.