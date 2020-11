Šesti blok Teša od nedelje ponovno v omrežju

Šoštanj, 23. novembra - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je bil v nedeljo popoldne ponovno sinhroniziran v omrežje, so danes za STA povedali v Tešu. Blok so namreč v torek zaradi suma netesnosti kotla začasno zaustavili, v tem času pa so izvedli delno čiščenje regenerativnega grelnika zraka ter odpravili netesnost na odcevju kotla.