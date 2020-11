Poslanci DeSUS dogovorjeni, da bodo enotni in na vrat na nos ne bodo zapuščali koalicije

Ljubljana, 27. novembra - Poslanska skupina DeSUS je ob špekulacijah o njihovem morebitnem prestopu v KUL dogovorjena, da bo enotna in da na vrat na nos ne bodo zapuščali vlade Janeza Janše. O tem sicer odločijo organi stranke. So pa nekateri poslanci zadržani do tega, da se kandidat za predsednika Karl Erjavec še pred koncem kongresa sestaja s političnimi akterji.