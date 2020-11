DeSUS v izbiro novega vodstva, Erjavec po slabem letu spet v politični igri

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 19. novembra - Delegati DeSUS bodo v petek začeli izredni volilni kongres, ki bo dopisno potekal do 5. decembra. Glasovali bodo od 27. novembra do 1. decembra, za predsednika kandidirata Srečko Felix Krope in Karl Erjavec, ki velja za favorita. Po odstopu Aleksandre Pivec, ki mu je januarja po 15 letih spodnesla stolček, se Erjavec tako vrača v politično igro.