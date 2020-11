V Sloveniji pred dnevi prvič zdravili covid-19 s plazmo, stanje bolniku se je izboljšalo

Ljubljana, 27. novembra - Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino so za STA potrdili, da so pred nekaj dnevi izdali prvi dve enoti plazme za zdravljenje covidnega bolnika. Iz klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana so jih nato obvestili, da se je covidnemu bolniku s pljučnico po tovrstnem zdravljenju klinično stanje izboljšalo.