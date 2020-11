Poljska Evropski parlament zaradi resolucije o splavu obsodila vmešavanja v notranje zadeve

Varšava, 27. novembra - Resolucija Evropskega parlamenta, v kateri so bili kritični do zaostritve glede pravice do splava na Poljskem, je poskus vmešavanja v notranje zadeve Poljske, je danes dejala predsednica poljskega ustavnega sodišča Julia Przylebska. Evroposlanci so v resoluciji zapisali, da odločitev poljskega ustavnega sodišča o splavu ogroža življenja žensk.