Po mnenju evroposlancev zaostritev pravil glede splava na Poljskem ogroža življenja žensk

Bruselj, 26. novembra - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da zaostritev glede umetne prekinitve nosečnosti na Poljskem "ogroža zdravje in življenja žensk". Zapisali so še, da je sodba poljskega ustavnega sodišča "samo še en primer političnega prevzema pravosodja in sistematičnega kolapsa vladavine prava" na Poljskem.