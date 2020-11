Šoštanjska občina v recenzijo poročila o vplivih sosežiga v Tešu na okolje

Šoštanj, 29. novembra - Šoštanjska občina je naročila recenzijo poročila o vplivih na okolje zaradi načrtovanega sosežiga nenevarnih odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Za izdelavo recenzije so se odločili, ker želijo pridobiti neodvisno mnenje o (ne)škodljivosti sosežiga za okolje in zdravje ljudi, so za STA povedali na Občini Šoštanj.