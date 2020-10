Skupina za civilni nadzor načrtovanega sosežiga odpadkov v Tešu izpostavlja nepredvidene vplive na okolje in zdravje

Velenje, 27. oktobra - Skupina za civilni nadzor nad načrtovanim sosežigom odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) je Tešu in šaleškim občinam posredovala vprašanja in pobude glede nameravane dejavnosti v šestem bloku. Skupina izpostavlja nepredvidene vplive na okolje in zdravje prebivalcev na širšem območju okoli elektrarne ter zahteva njihovo javno predstavitev.