Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta ljubljanskega potniškega centra

Ljubljana, 26. novembra - Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022.