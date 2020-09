Vlada nadgradnjo ljubljanske železniške postaje uvrstila med projekte za državno financiranje

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je v načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov. Gre za ureditev tirne infrastrukture v sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.